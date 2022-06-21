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في عيد الأب.. رسالة مؤثرة من احمد حلمي الى حسن حسني

منذ 3 دقائق
الفنان حسن حسني

الفنان حسن حسني

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بعث النجم أحمد حلمى برسالة إلى روح الفنان الراحل حسن حسنى تزامنا مع عيد الأب، وكتب على صفحته على “فيس بوك”: “بمناسبة عيد الأب كل سنة وأنا طيب وكل سنة وكل أب طيب وبخير وسند لأولاده وأسرته.. الله يرحمك يا أبويا .. والله يرحمك يا عم حسن .. طول عمرى كنت بحس إن عم حسن حسنى زى أبويا فعلا جوة التمثيل وبرة التمثيل .. كان على طول بيقول لى ياض يا أحمد زى ما كان أبويا بيقولى”.

مكتبة فنية ضخمة قدمها “أبو الكوميديانات” الراحل حسن حسنى، اقتربت أعماله من 500 عمل فنى وهو رقم ضخم من الصعب أن يصل إليه فنان آخر، هو الأب الروحى لكل فنانى الكوميديا، ساندهم فى بداية مشوارهم ومنحهم تميمة الحظ للنجومية والشهرة، ومنهم؛ النجوم محمد هنيدى وأحمد حلمى، وهانى رمزى، ومحمد سعد، ورامز جلال، والنجم الراحل علاء ولى الدين، كان حسن حسنى سندًا لجيل كامل من الشباب.

ورحل الفنان حسن حسنى، مُختتمًا مشواره الفنى الطويل الذى امتد سنوات، بفيلم «خيال مآتة» للنجم أحمد حلمى فى 2019، ليصبح آخر أفلامه السينمائية.

ولم يكن فيلم “خيال مآتة” الأول للاثنين معًا، بل شارك الراحل فى فيلم “زكى شان” فى 2005، ومن قبلها، حلّ فى دور الأب، فى فيلم “ميدو مشاكل” فى 2003

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