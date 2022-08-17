في عيد ميلاده الـ47.. اليكم اهم المحطات بحياة كريم عبد العزيز

يحتفل اليوم الفنان كريم عبد العزيز بعيد ميلاده الـ47، حيث ولد يوم 17 أغسطس\آب عام 1975.

ويعتبر كريم عبد العزيز واحدا من أهم نجوم الوسط الفني في الفترة الحالية، لما يتمتع به من شعبية كبيرة من الجمهور، حيث ينتظر المشاهد أعماله لمشاهدته دائما.

واستطاع منذ بدايته أن يحقق نجومية كبيرة في رحلته بالسينما المصرية فهو نجل المخرج الكبير محمد عبدالعزيز وعمه هو المخرج عمر عبدالعزيز، وخالته هي سميرة محسن.

قدم كريم عبدالعزيز أكثر من 24 فيلمًا للسينما المصرية أبرزها «ولاد العم وحرامية في جي تو وليه خلتني احبك والفيل الأزرق الجزء الأول والثاني ونادي الرجال السري» وأخيرًا «كيرة والجن».

وعلى مستوى الدراما التليفزيونية قدم كريم عبدالعزيز حوالي ما يقرب من 8 مسلسلات أبرزها «الزيبق والهروب ووش تاني والاختيار 2 والاختيار 3 وإمراة من زمن الحب».

كريم عبدالعزيز يعتبر النجم الأبرز حاليًا على مستوي السينما المصرية، إذ حقق فيها ارقاما مميزة تجعله يتواجد على رأسها لسنوات مقبلة لن يزاحمه فيها احد حيث يتربع حاليًا في قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات بفيلمي كيرة والجن و«الفيل الأزرق 2».

تخرج كريم عبد العزيز، فى معهد السينما قسم إخراج عام 1997، فعمل مساعد مخرج لفترة قليلة، قدم عدة أدوار وهو طفلا صغيراً وابرزها مع الزعيم عادل إمام فى فيلم المشبوه، ثم اختارته الفنانة القديرة سميرة أحمد للتمثيل في مسلسل امرأة من زمن الحب، فكانت البداية الحقيقية لكريم.

ومثل في فيلم عبود على الحدود، أما البطولة السينمائية الأولى فكانت أمام الراحل أحمد زكي في فيلم “اضحك تطلع الصورة حلوة”.

رغم نجاحات كريم عبد العزيز في التمثيل، إلا أنه تعرض لأزمة صحية كبيرة، كادت أن تنهي حياته، وكان قد كشف تفاصيل أزمته خلال حلوله ضيفا علي برنامج «السيرة»، التي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، قائلا: «إنه شعر بألم مفاجئ في الصدر، فقرر إجراء أشعة للاطمنئان على نفسه، وفي اليوم التالي قال الأطباء له إنه عليه التوجه لأقرب مستشفى في أقرب وقت، وحينها أخبرته الطبيبة بأنه سيموت»، وذلك نتيجة للتحاليل، التي أظهرت أنه يعاني من 8 جلطات في الرئة، لأنه كان مدخنا للسجائر بشكل كبير، وظل 60 يوما في العناية المركزة، وطلب حينها عبد العزيز الخروج من المستشفى وبالفعل خرج، ولكنه وقَّع على تعهد بأنه مسؤول على تداعيات خروجه.