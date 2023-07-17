في غزة.. شاب يحول إطارات السيارات لمواد تستخدم في العشب الصناعي بالملاعب

يجمع مدين حلس إطارات السيارات المستعملة ويعيد تدويرها إلى مواد تستعمل كطبقة أساس للعشب الصناعي بالمنشآت الرياضية وكذلك لأغراض أخرى في الزراعة بقطاع غزة الفقير.

يعيش الشاب البالغ من العمر 27 عاما والحاصل على شهادة علمية في جيولوجيا البيئة والموارد المائية في مكان قريب من ساحة لجمع النفايات (ساحة خردة) حيث تتكدس السيارات المحطمة قبل ضغطها وتقطيعها وإعدادها للتصدير. كان هذا المكان هو الذي ألهمه لتنفيذ مشروعه.

يقوم بجمع الإطارات من أي مكان يمكنه العثور عليها فيه، بما في ذلك الإطارات الملقاة في الشوارع، والتي يتم إحراقها أحيانا أثناء الاحتجاجات.

بعد ذلك يستخدم حلس آلة تمزيق لتحويلها إلى قطع صغيرة من حبيبات المطاط تصلح للحشو والتي تستخدم أحيانا في مشاريع البناء، وفي الزراعة لصنع تربة صناعية وأيضا لصنع العشب الصناعي.

ومن الممكن أيضا إعادة استخدامها في إطارات لعب الأطفال والدراجات.

قال حلس “مشروعي يحافظ على البيئة ويساهم بالحد من المخاطر البيئية” موضحا أنه يأمل في توسيع نطاق عمله ليتجاوز عمله بمفرده.

وأضاف لرويترز “لازم يكبر ويستوعب كل الإطارات التالفة في قطاع غزة ونتخلص منها بشكل آمن وسليم”.

وفي مدينة غزة، قال عبيد نصار، من نادي الشجاعية الرياضي، حيث يستخدم العشب الصناعي في الملاعب، إن كل ملعب يحتاج إلى ما بين 50 و60 كيلوجراما من حبيبات المطاط سنويا.

وأضاف “الحبيبات المطاطية كانت سابقا مستوردة وأسعارها غالية، اليوم متناولة وموجودة في غزة واحنا بندعم المنتج المحلي”.