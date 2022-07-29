في كوبا.. ولادة خامس نمر بنغالي مهدد بالانقراض

قال حراس بحديقة الحيوانات الوطنية في هافانا الجمعة إن شبلا آخر من النمور البنغالية النادرة ولد في الحديقة بعد أكثر من عام بقليل من استقبالها أربعة أشبال من هذه السلالة، من بينها نمر أبيض شديد الندرة.

تأتي ولادة الأشبال الخمسة بعد محاولات امتدت لمدة 20 عاما لمساعدة السلالة المهددة بالانقراض على التكاثر.

وولدت الأشبال الخمسة من نفس الأبوين فيونا وجارفيلد.

لكن للأسف كان الشبل الجديد هو الناجي الوحيد من أربعة أشبال ولدوا قبل أسبوعين بعدما عانت الأشبال الأخرى من مشاكل حادة في الجهاز العصبي أدت إلى نفوقها.

ويعاني الوافد الجديد، الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد، من نقص الوزن، لكنه بدا مشاكسا ويتمتع بروح مرحة.

ووفقاً لموسوعة ويكيبيديا، فإن نمور البنغال من أشهر الأنواع في سلالة النمور، وهو من الحيوانات المفترسة والخطرة جدًا، فله فكين قويين وأرجل قوية، ويدين يمكنهما قطع رأس الفريسة، ويمتاز بأن له فراء يميل لونه إلى البرتقالي مع وجود اللون الأبيض عند منطقة الأذن، وله خطوط سوداء أسفل منطقة الظهر.

وبعض النمور من هذا النوع تكون على لون واحد هو اللون الأبيض ولديها عينان زرقاوان، وذلك بسبب طفرة جينية، ويقدر علماء الحيوان وجود ما يقارب (2,500 إلى 3,750) نمر من نمور البنغال في الوقت الراهن.