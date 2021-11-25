في كوريا الشمالية.. ممنوع ارتداء المعاطف الجلدية

منعت كوريا الشمالية الناس من ارتداء المعاطف الجلدية، لتبقى حكراً على الزعيم كيم جونغ أون.

وارتدى كيم معطفاً جلدياً وظهر به للعموم لأول مرة قبل نحو سنتين، ليصبح شائعاً بين النخبة في كوريا الشمالية، الذين كانوا حريصين على تقليد “موضة الزعيم” وإظهار ولائه له.

لكن في الآونة الأخيرة، انتشرت المعاطف الجلدية “المقلدة” بين عموم المواطنين، مما جعل السلطات الكورية الشمالية تتدخل. وقالت الشرطة إن ارتداء الملابس المقلدة وغير الأصلية يعتبر موضة غير جيدة لمنافسة السلطة العليا.

وأضاف: “لقد أصدروا تعليمات للمواطنين بعدم ارتداء المعاطف الجلدية، الحزب وحده من له السلطة لتحديد من يمكنه ارتدائها”. وظهر كيم جونغ أون لأول مرة مرتديا معطفا جلديا في ديسمبر 2019. وشوهدت حينها أيضا شقيقة كيم، يو جونغ، وبعض النساء البارزات بالمعطف الجلدي.

من ناحية أخرى، فرضت كوريا الشمالية عقوبات مروعة، على من ينشر أو يشاهد مسلسل “لعبة الحبار” الكوري الجنوبي داخل البلاد. وحكمت كوريا الشمالية على رجل الإعدام رمياً بالرصاص، بسبب تهريبه وتجارته بشرائط مسلسل “لعبة الحبار”، وفقا لإذاعة آسيا الحرة “أر إف أيه” نقلا عن مصادر داخل البلاد.