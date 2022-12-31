في مباراة مثيرة.. إسبانيول يفرض التعادل على برشلونة

أهدر برشلونة تفوقه على ريال مدريد في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما فرض جاره إسبانيول التعادل 1-1 في قمة قطالونيا المتوترة التي شهدت طرد لاعب من كل فريق اليوم السبت.

وكان ريال قد ارتقى لصدارة الترتيب بفوزه أمس الجمعة 2-صفر على بلد الوليد، ليضع الضغط على برشلونة الذي كان يحتاج للفوز على إسبانيول، الذي يصارع للتفادي الهبوط، ليستعيد الصدارة.

وبدأ برشلونة المباراة بقوة وتقدم بفضل ضربة رأس من ماركوس ألونسو في الدقيقة السابعة.

وبعدما أهدر برشلونة عددا من الفرص في الشوط الأول، تحول ألونسو من بطل إلى شرير بعدما تسبب في ركلة جزاء إثر تدخل متهور على خوسيلو الذي سدد الكرة في منتصف المرمى من علامة الجزاء ليتعادل في الدقيقة 73.

وزاد التوتر بعد التعادل إذ طرد الحكم جوردي ألبا بعدما تلقى بطاقتين صفراوين بسبب الاحتجاج على الحكم، قبل أن يحصل فينيسيوس سوزا على بطاقة صفراء ثانية بسبب مخالفة ضد روبرت ليفاندوفسكي بعدها بدقائق.

ويحتفظ برشلونة بالصدارة بفارق الأهداف أمام ريال مدريد ولكل منهما 38 نقطة، بينما ارتقى إسبانيول إلى المركز 16.