في مصر.. شقيقان يقتلان مسنًا بسبب "حلة طهي"

شهدت محافظة الجيزة في مصر جريمة قتل مروعة، حيث أقدم شقيقان على قتل مسن، حاول منعهما من سرقة حلة طهي من منزله بمنطقة المنيرة الغربية بالمحافظة .

وفي التفاصيل، تبين من التحريات، ملاحظة المسن تواجد الشقيقين في شقته وأثناء مقاومتهما سدد أحدهما له طعنة أودت بحياته وسرقا حلة طهي وفرا هاربين.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شقيقين في العقد الثاني من عمرهما لقيامهما بقتل مسن داخل محل سكنه أثناء سرقتهما “حلة طهي” بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

البداية كانت بتلقي الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة مسن به آثار طعنة نافذة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقان في نهاية العقد الثاني من عمرهما، شاهدهما المجني عليه أثناء سرقتهما «حلة طهي» وعند محاولته الاستغاثة بالاهلي اقدم أحدهما علي إنهاء حياته طعناً بسلاح أبيض ولاذا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد مصطفي الدكر معاون أول مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من ضبط الجناة واقتيادهما إلي ديوان القسم، وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة وأفادا بأنهما أثناء محاولة سرقة «حلة طهي» من داخل منزل المجني عليه شاهدهما وعند محاولته الاستغاثة بالاهالي قام أحدهما بطعنة، وتم تحرير محضر بالواقعة.