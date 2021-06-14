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في مصر.. مدعوون يحضرون حفل زفاف بلباس العزل الصحي

14 - يونيو - 2021
حفل زفاف بلباس العزل

حفل زفاف بلباس العزل

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كل شئ في زمن كورونا ليست كما قبله، حتى حفلات الزفاف التي كان يحرص المدعوين على الظهور بأجمل صورة، ولكن الحال مختلف في حفل زفاف بإحدى المحافظات المصرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من حفل زفاف، يظهر فيه بعض المدعوين، وهم يرتدون لباس العزل الصحي الخاص بكورونا، بمحافظة قنا (جنوب مصر).

واستلطف مدونون ومغردون هذه الخطوة، خاصة أن الأمر يتعلق بحفل زفاف ممرض، فقاموا بهذه الخطوة، وهم زملاء له في العمل.

وشدد آخرون أن هذه المبادرة من شأنها أن تذكر باقي المدعوين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة. ونشر مصطفى آدم (أحد المشاركين) المقطع على صفحته.

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