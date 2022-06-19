الأحد 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 19 يونيو 2022 |
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في واقعة غريبة.. اجبرته على الزواج منها فقتلها بوحشية

منذ 46 دقيقة
دبلة زواج - تعبيرية

دبلة زواج - تعبيرية

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فى واقعة غريبة من نوعها أقدم رجل هندي على قتل عشيقته بوحشية، بسبب إلحاحها وإصرارها ما أجبره على الزواج منها.

وألقت شرطة دلهي في الهند القبض على رجل يدعى سانجاي يبلغ من العمر 38 عاماً، بتهمة قتل امرأة كان يحبها وتبين أنه كان مخموراً عند ارتكاب الجريمة.

ووفقاً للشرطة فإن المتهم قتل المرأة بعد أن أجبرته على الزواج منها، وتوفيت متأثرة بجروح في رأسها بعدما أصابها بحجر في رأسها، في وقت سابق، تم العثور على جثة مجهولة الهوية بالقرب من حدود شرطة فاسانت كونج الجنوبية.

وعثرت الشرطة على حقيبة متجر في مهرولي بالقرب من الجثة، تم الاتصال بخياطات مهرولي وفاتحبور بيري وفاسانت كونج وكاباس هيرا للتعرف على القتيلة.

بمجرد التعرف على الضحية بمساعدة أفراد عائلتها، تبين أن المتهم ظهر برفقتها في يوم القتل، وتم القبض عليه.

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