الأحد 19 رجب 1443 ﻫ - 20 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في وضح النهار… حاول اغتصاب امرأة في مترو باريس!

منذ 9 ساعات
الاغتصاب ظاهرة تؤرق الكثير من المجتمعات

الاغتصاب ظاهرة تؤرق الكثير من المجتمعات

A A A
طباعة المقال

قبضت الشرطة الفرنسية على شاب حاول اغتصاب امرأة داخل محطة مترو بالعاصمة باريس في وضح النهار.

وأظهرت كاميرات المراقبة الشاب البالغ من العمر 31 عاما، وهو ينقض على الضحية يوم الثلاثاء الماضي، داخل محطة مترو “باريس القرن التاسع عشر”، ويحاول وضع يده في سرواله الداخلي.

لكن المرأة البالغة من العمر 47 عاما تمكنت من دفعه بعيدا، وتعرضت للكمات في وجهها وهي تحاول الفرار.

وقال مصدر مقرب من القضية إن “الشاب كان مصمما حقا على الاعتداء على السيدة، لأنه طاردها لعدة دقائق”، ولجأت المرأة لسائق القطار، الذي قام على الفور بتنبيه أجهزة الأمن.

في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة الفرنسية الشاب المنحرف، الذي اتضح أنه في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية، بينما تولى رجال الإطفاء رعاية الضحية، التي كانت بحالة صدمة شديدة، ثم تم نقلها إلى غرفة الطوارئ في مستشفى تينون.

    المزيد من منوعات

    ميسي
    “نانت” يفاجئ باريس سان جيرمان بهزيمة قاسية
    يوسف شاهين
    إليكم موعد انطلاق مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة
    مطار الكويت
    إحصاءات للكويت حول العاملين الذين تزيد أعمارهم عن ال60 عاماً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جوزيف أبو فاضل
    شقة بـ«نصف مليون دولار» تثير سجالًا ناريًا بين جوزيف بو فاضل وناشطة عونية
    المرأة تحاول الافلات من أمن الباخرة
    امرأة ترمي نفسها في المحيط بعد رحلة مع زوجها الى المكسيك (فيديو)
    استحمام - تعبيرية
    العلم يُثبت فوائد مدهشة للاستحمام بالماء البارد