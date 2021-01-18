في يومها العالمي.. أغرب 6 حقائق عن البيتزا

البيتزا من أكثر الأطعمة التي يعشقها الكبار والصغار،، فإذا كانت هناك وجبة عالمية يمكن أن توحد شعوب العالم فإنها لن تخرج عن “البيتزا” بلا شك.

ويحتفل العالم في 17 يناير/كانون الثاني من كل عام باليوم العالمي للبيتزا، التي تعد أكثر الأطعمة المخبوزة المحبوبة والمبيعة والأكثر استهلاكاً في العالم، كما أنها مائدة تجمع العائلات.

بدأت حكاية البيتزا على يد ولد بسيط يصنع أقراص خبز مطبوخ على الحجر، ثم انتقلت إلى حانات نابولي، لتغزو الأسواق العالمية بأرباح تتجاوز 60 مليار يورو سنويا، ثم تم الاعتراف بها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ترتبط صناعة أشهى البيتزات بإيطاليا، البلد التي يزورها ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم سنوياً، فقط لتذوق “طبق السعادة” كما يلقبها الإيطاليون.

اختير هذا التاريخ على وجه التحديد تكريماً لأنطونيو أباتي أو أنطونيوس الكبير، القديس الراعي لصانعي البيتزا، بداية من 2017، وهو العام الذي اعترف فيه بالفن التقليدي لصنع البيتزا النابولية من قبل منظمة اليونسكو كتراث غير ملموس للإنسانية.

وبهذه المناسبة نستعرض لكم في التقرير التالي، أغرب الحقائق عن معشوقة العالم، البيتزا، وفقاً لموقع ” ristorantesara” الإيطالي.

1- نشأة البيتزا

رغم ارتباط بداية ظهور البيتزا في إيطاليا، فإن النسخ الأولى لها يعود لقدماء المصريين قبل 6 آلاف عام، إذ أطلقوا عليها اسم “بيتا”.

وبحسب التاريخ فإن المصريين هم أول من اكتشف سر الخميرة منذ 4000 عام قبل الميلاد، عندما اخترعوا أول فرن خشبي حقيقي، لصناعة البيتا المالحة والحلوة مع التمر أو العسل الأبيض.

2-أقدم نوع بيتزا

لا مارينارا La Marinara هي أقدم بيتزا، والتي صنعت من الطماطم والثوم والزعتر وزيت الزيتون، إذ كان الطبق الأكثر تناولاً من قبل الصيادين والبحارة بمجرد عودتهم إلى الميناء ومن هنا أخذت اسمها.

3- ولادة بيتزا مارجريتا

تقول الأسطورة إنه في عام 1889، اخترع الشيف الإيطالي رافاييل إسبوزيتو من مطعم بيتزا براندي طبقاً يسمى “بيتزا مارجريتا” لتكريم ملكة إيطاليا، مارجريتا سافوي، عند زيارتها لمدينة نابولي، فخصص لها هذا الطبق.

واستوحى إسبوزيتو صناعة هذه البيتزا من ألوان العلم الإيطالي (الأحمر والأبيض والأخضر)، إذ أعد الطبق باستخدام الطماطم والموزاريلا والريحان.

ونظراً للنجاح الهائل لهذا النوع من البيتزا، قرروا تسمية هذا الطبق الشهي على اسم ملكة إيطاليا.

4- البيتزا.. طبق سعادة الإيطاليين في إغلاق 2020

ليس من قبيل الصدفة، وفقاً للخبراء، أن الإيطاليين غالباً ما قرروا أثناء إغلاق كورونا العام الماضي، اللجوء إلى بيتزا المارجريتا، لتحسين حالتهم النفسية.

شرحت سيلفيا ميلياتشيو، أخصائية الغدد الصماء الإيطالية، أن بيتزا المارجريتا، تعتبر طعاما مكتمل الأركان من الناحية الغذائية، لاحتوائه على الكربوهيدرات متمثلة في العجين نفسه، والبروتينات الموجودة في جبن الموزاريلا، والدهون في زيت الزيتون البكر، لذلك يمكننا تعريفه بأنه غذاء جيد يمد بالمغذيات الدقيقة والكليّة المهمة.

وأوضحت ميلياتشيو أن وجود التربتوفان (أحد الأحماض الأمينية الـ9 الأساسية الهامة التي تساعد على الوقاية من اضطرابات المزاج) في عجينة البيتزا يلعب دوراً رئيسياً في زيادة مستويات السيروتونين، وبالتالي تحسين الحالة المزاجية، ومن هنا عرفت البيتزا بـ”طبق السعادة”.

5-أغلى بيتزا في العالم

Luis XIII لويس الـ13 في ساليرنو بإيطاليا لديها أغلى بيتزا في العالم بسعر 12 ألف دولار، التحفة الفنية التي تعد في مطبخ منزل مشتريها، وتصنع من 3 أنواع من الكافيار، وجراد البحر من النرويج، وشيلينتو في إيطاليا، وجبن الموزاريلا الجاموسي وحبوب ملح البحر الأسترالي الوردي من نهر موراي.

6-البيتزا وتقليل خطر الإصابة بسرطان المرئ

يدعي باحثون إيطاليون أن تناول البيتزا يقلل بشكل من خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 59٪، كما يخفص سرطان القولون بنسبة 26٪ وسرطان الفم بنسبة 34٪.