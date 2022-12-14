قائد كرواتيا يشكو من "ظلم التحكيم".. ورسالةٌ إلى ميسي!

عبّر قائد منتخب كرواتيا، النجم الدولي لوكا مودريتش، عن غضبه بسبب التحكيم خلال المباراة التي جمعت فريق بلاده مع منتخب الأرجنتين في نصف نهائي مونديال قطر، واصفًا في الوقت نفسه أسطورة “راقصي التانغو” ليونيل ميسي، بأنه أفضل لاعب في التاريخ.

فقد مودريتش عقب انتهاء المباراة، إنّ الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو، وطاقم التحكيم قد غيّروا من مجرى من المباراة، بعد أن منحوا الأرجنتين ركلة جزاء وبعد أن حرموا فريقه من ضربة ركنية، وفق ما ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية.

أضاف نجم ريال مدريد: “كنا جيدين حتى وقوع ركلة الجزاء، والتي لم تكن ركلة جزاء بالنسبة لي، لا أتحدث عادة عن الحكام، لكن اليوم من المستحيل ألا أفعل، إنهّ واحد من أسوأ الحكام الذي رأيتهم، ولا أتحدث عن اليوم فقط لأنه حكّم مباريات سابقة لي”.

تابع: “أود أن أهنئ الأرجنتين، لا أريد أن أجحد أفضليتهم في المباراة، فهم يستحقون أن يكونوا في النهائي، لكن تلك العقوبة الأولى (ضربة الجزاء) دمرتنا”.

فيما اختتم بالحديث عن ميسي، قائلًا: “تهانينا له، أتمنى التوفيق له في النهائي، إنه يخوض بطولة مذهلة ويظهر عظمته وجودته، أتمنى أن يفوز ميسي بكأس العالم، فهو أفضل لاعب في التاريخ”.

كانت المباراة قد انتهت بفوز كبير للأرجنتين بعد أن هزوا مرمى الكروات في ثلاثة مناسبات، وقد افتتح التسجيل ميسي من ركلة جزاء مثيرة للجدل.