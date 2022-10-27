قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الخامسة من دور المجموعات أبرزها: إنتر ميلان الإيطالي، وليفربول الإنجليزي، وبورتو البرتغالي أمس الأربعاء.

وفي المجموعة الأولى لحق ليفربول الإنجليزي بنابولي الإيطالي إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على أياكس الهولندي في أمستردام 3-صفر.

وبفضل ثلاثية المصري محمد صلاح، هداف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وداروين نونيز وهافي إليوت رفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني متأخرًا بفارق 3 نقاط عن نابولي الذي فاز بثلاثية نظيفة على ضيفه رينجرز الأسكتلندي متذيل ترتيب المجموعة.

وفي المقابل ظل رصيد أياكس 3 نقاط في المركز الثالث وفرصته قائمة في الانتقال للدوري الأوروبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وفي المجموعة الثانية، ضمن بورتو البرتغالي التأهل لدور الستة عشر بعد فوزه 4-صفر على مضيفه كلوب بروغ متصدر المجموعة وتعادل أتلتيكو مدريد 2-2 مع ضيفه باير ليفركوزن الألماني وارتفاع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث مقابل 4 نقاط لمنافسه الألماني في ذيل الترتيب.

ويملك بورتو 9 نقاط متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن كلوب بروغ ولا يمكن لأتلتيكو أو ليفركوزن الوصول إلى هذا الرصيد قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

وحجز إنتر ميلان مقعدًا في دور الستة عشر بعدما سجل إيدن جيكو ثنائية ساعدت الفريق الإيطالي على الفوز 4-صفر على فيكتوريا بلزن التشيكي في المجموعة الثالثة، اليوم الأربعاء، وهو ما يقصي برشلونة من المسابقة ويدفعه إلى الدوري الأوروبي.

وارتفع رصيد الفريق الإيطالي إلى 10 نقاط، بفارق 6 أمام برشلونة الذي خسر على أرضه 3-صفر من بايرن ميونخ المحلق في صدارة المجموعة.

وفي المجموعة الرابعة لا يزال الصراع مستمرًا بين الأندية الأربعة على التأهل للدور التالي، وذلك بعد فوز أينتراخت فرانكفورت الألماني على ضيفه أولمبيك مرسيليا الفرنسي 2-1 وتعادل توتنهام هوتسبير مع ضيفه سبورتنغ لشبونة 1-1.

ويملك توتنهام 8 نقاط في الصدارة متقدما بفارق نقطة واحدة عن سبورتنغ واينتراخت، بينما يأتي مرسيليا في ذيل الترتيب بست نقاط، وستحسم الجولة الأخيرة الفريقين المتأهلين لدور الستة عشر.

وفيما يأتي الأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:

نابولي الإيطالي

ليفربول الإنجليزي

كلوب بروغ البلجيكي

بورتو البرتغالي

بايرن ميونخ الألماني

إنتر ميلان الإيطالي

تشيلسي الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني

مانشستر سيتي الإنجليزي

بروسيا دورتموند الألماني

باريس سان جيرمان الفرنسي

بنفيكا البرتغالي