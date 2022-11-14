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قائمة المنتخب التونسي الرسمية لكأس العالم 2022

منذ دقيقة واحدة
منتخب تونس لكرة القدم

منتخب تونس لكرة القدم

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أعلن المدرب جلال القادري، الإثنين، قائمة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، الرسمية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وكشف الاتحاد التونسي لكرة القدم، استدعاء 26 لاعبًا إلى قائمة تونس في كأس العالم، ما شهد تواجد كل من علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، وسيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، مع استبعاد حمزة المثلوثي.

ونستعرض لكم في السطور التالية، قائمة نسور قرطاج في مونديال قطر:

– حراسة المرمى: أيمن دحمان، معز حسن، البشير بن سعيد، أيمن البلبولي

– الدفاع: محمد دراجر، وجدي كشريدة، بلال العيفة، منصر الطالبي، ديلان برون، ياسين مرياح، نادر الغندري، علي معلول، علي العابدي

– الوسط: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، محمد علي بن رمضان، حنبعل المجبري، يوسف المساكني

– الهجوم: سيف الدين الجزيري، نعيم السليتي، ياسين الخنيسي، أنس بن سليمان، عصام الجبالي، وهبي الخزري

وكانت قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، أوقعت تونس في المجموعة الرابعة بكأس العالم، إلى جانب منتخبات فرنسا، الدنمارك وأستراليا.

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