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قائمة برشلونة لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

منذ 56 دقيقة
برشلونة

برشلونة

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أعلن مدرب نادي برشلونة، تشافي، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة بايرن ميونخ في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2023.

ويلتقي برشلونة وبايرن ميونخ في ملعب “أليانز أرينا” يوم، الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسودان، العاشرة بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن وسوريا، بقيادة الحكم الهولندي، داني ماكيلي.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط ولكن بفارق الأهداف عن منافسه بايرن ميونخ بعد فوز الأول على فيكتوريا بلزن 5-1 والثاني 2-0 على إنتر ميلان.

قائمة برشلونة لمباراة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: تير شتيجن، إينياكي بينيا، أرناو تينياس.

الدفاع: بيليرين، بيكيه، أروخو، كريستنسن، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا، كوندي، إريك جارسيا، بالدي.

الوسط: بوسكيتس، بيدري، كيسيه، روبيرتو، فرينكي دي يونج، جافي، بابلو توري.

الهجوم: ديمبلي، ليفاندوفسكي، فاتي، ممفيس ديباي، رافينها، فيران توريس.

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