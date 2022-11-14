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قبلة ضد إرادتها.. صورة قديمة تفجّر غضب محبّي كاميرون دياز

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2022 1:30 مساءً
كاميرون دياز

كاميرون دياز

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تداول عدد من روّاد التواصل الاجتماعي صورًا تعود لحادثة تقبيل النجمة العالمية “كاميرون دياز” على شاشة التلفزيون ضد إرادتها، ليتحول الأمر إلى حالة غضب جماعية.

وأفاد موقع “يونلاد” الأميركي بأنّ جمهور كاميرون عبّر عن شعوره بالاشمئزاز بعد انتشار صور لها من حفل MTV لعام 1995، تتعرض فيها للتقبيل قسراً على الهواء مباشرة.

وفي لقطات حفل توزيع الجوائز، ظهرت دياز على خشبة المسرح إلى جانب الموسيقي كريس إسحاق لتقديم جائزة “أفضل قبلة” لهذا العام، وقتها انحنى إسحاق للحصول على قبلة من دياز، لكنها رفضت.

ويبدو أن إسحاق لم يستسلم، فعندما قدّما للجائزة معاً، وضع المغني ذراعه حول كتف دياز وانحنى محاولاً تقبيلها من جديد، وحاولت دياز المقاومة ووضعت يديها في طريق وجهه، لكنه استمر في فرض نفسها عليها، قائلًا: “هكذا يريد المخرج”.

وفي النهاية نجح إسحاق في مسعاه، بينما حاولت كاميرون أن تعيد الحفل لمساره الطبيعي وتتجنب الإحراج.

وقد أجّجت عودة هذا المشهد غضب الجمهور، خاصة أصحاب حركة Me Too المناهضة للتحرش والاعتداء على النساء.

كما أعرب الجمهور عن شعوره بالاشمئزاز من المشهد، وقالت إحداهن: “أتمنى لو كان الأمر تمثيلًا وغير حقيقي”، وقال آخر: “هذا كثير جدًا، لماذا لم يقم أحد بإيقافه، لقد كانوا على الهواء مباشرة”.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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