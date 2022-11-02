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قبل أسابيع من المونديال.. كؤوس مزيّفة تغزو السوق في قطر

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2022 7:56 مساءً
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أعلنت السلطات القطرية الأربعاء أنها صادرت ١٤٤ كأسًا مزيفًا، في أحدث مداهمة للمنتجات المزيفة التي تغزو السوق قبل أيام من انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم.

وزارة الداخلية القطرية لفتت إلى أن رجال الشرطة نفّذوا عملية مداهمة بناءً على معلومات عن موقع إلكتروني يروّج لبيع كؤوس مشابهة للشكل الحقيقي لكأس العالم.

ونشرت الوزارة صورة تُظهر ١٤٤ كأسًا موضوعًا على الأرض، وصرّحت أن مزيدًا من الإجراءات القانونية ستتبع العملية.

الوزارة لم تذكر أين وُجدت المضبوطات المزيفة، وما إذا كانت اعتقلت مشتبهًا بهم.

في هذا الشأن، أطلقت منظمة الفيفا والسلطات القطرية تحذيرات مؤخرًا من توزيع أو شراء منتجات مزيّفة من كأس العالم.

وفي حزيران الماضي، حذّرت قطر السائقين أنه من غير القانوني حيازة “لوغو” كأس العالم على لوحات أرقام السيارات، بعدما بيعت لوحات مميزة في مزادات على الإنترنت.

وقبل شهر من ذلك، اعتقلت الشرطة خمسة أشخاص لبيعهم ملابس مزيّفة تحمل “لوغو” كأس العالم.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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