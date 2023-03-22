قبل كلاسيكو الكأس.. انتكاسة جديدة تضرب برشلونة

وسط الأزمات التي يعيشها النادي الكتالوني، تلقى فريق برشلونة الإسباني صدمة قوية خلال الساعات الأخيرة، بسبب الانتكاسة التي تعرض لها لاعبه الشاب بيدري رودريغيز.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة على مواجهة ريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، وتحديدا يوم 4 أبريل/نيسان المُقبل.

بيدري (20 عاما) كان يخوض مراحله الأخيرة في العلاج، حيث كان يتطلع مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز لتجهيزه لخوض كلاسيكو ريال مدريد المُرتقب.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن بيدري تعرض لانتكاسة مفاجئة، وبالتالي سيغيب عن صفوف برشلونة لمدة شهر على أقل تقدير.

وأوضحت الصحيفة المُقربة من ريال مدريد أن موقف اللاعب أصبح معقدا للغاية، وسيكون خارج حسابات تشافي في الكلاسيكو المُقبل.

ويغيب بيدري عن مباريات برشلونة منذ 19 فبراير/شباط الماضي، والتي يأتي في مقدمتها آخر مباراتين ضد ريال مدريد، ليستمر غيابه عن الكلاسيكو الثالث تواليا.

وتجدر الإشارة إلى أن بيدري شارك مع برشلونة في 30 مباراة بكافة المسابقات سجل خلالها 7 أهداف.