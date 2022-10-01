قبل مواجهة اليونايتد.. غوارديولا يتحدث عن إصابة هالاند

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم إن نجم فريقه النرويجي إرلينج هالاند تخلص من مشاكل الإصابة التي عكرت صفو مسيرته في المواسم الأخيرة كما دافع المدرب الإسباني عن قرار ناديه بإرسال أخصائي علاج طبيعي مع هالاند خلال وجوده مع منتخب بلاده.

وعانى هالاند الذي انضم إلى سيتي قادما من بروسا دورتموند الألماني من إصابة في أعلى الفخذ الموسم الماضي لكنه شارك في جميع مباريات سيتي السبع في الدوري الممتاز حتى الآن وأحرز 11 هدفا.

وردا على سؤال حول سفر أخصائي العلاج الطبيعي ماريو بافوندي مع هالاند خلال وجوده مع منتخب النرويج في العطلة الدولية الأخيرة قال غوارديولا للصحفيين “الأمر ليس غريبا. ففي أحداث مثل بطولة أوروبا أو كأس العالم يسافر كثير من خبراء العلاج الطبيعي مع اللاعبين”.

وقبل لقاء قمة مدينة مانشستر بين سيتي ومانشستر يونايتد أشار المدرب الإسباني إلى أنه يعتبر قسم العلاج الطبيعي مهما للغاية بسبب دوره الفعال في العناية باللاعبين.

وأضاف غوارديولا “تعرض إرلينج في الموسم الماضي لمعاناة كبيرة في دورتموند. كان مصابا معظم أوقات الموسم. وانضم إلينا وهو يعاني من مشكلات بعد خضوعه لجراحة بسيطة في الصيف. بدأ العمل مع ماريو ومع مانويل ريكو وأخرين.

“وبفضلهم وبفضل أخلاقياته في العمل طبعا أصبح قادرا على اللعب بصورة منتظمة بعكس الموسم الماضي.. العلاقة طيبة بين ماريو وإرلينج وطلب منه السفر معه إلى النرويج وحدث هذا بالفعل”.

وسيلتقي سيتي صاحب المركز الثاني بين فرق الدوري الممتاز مع ضيفه وجاره مانشستر يونايتد الخامس في الترتيب غدا الأحد.