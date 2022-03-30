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قتلهما داخل مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة!

منذ 10 ساعات
الشرطة الهولندية

الشرطة الهولندية

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أعلنت الشرطة الهولندية عن مقتل شخصين مساء الأربعاء داخل أحد مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة في مدينة جفوليه شمالي البلاد.

وفي التفاصيل أن مسلّحاً قام بإطلاق النار علي الشخصين  داخل مطعم ماكدونالدز.

من جهتها قالت إذاعة “آر تي إل أوست” المحلية إنّ الهجوم وقع داخل مطعم ماكدونالدز قرابة الساعة الرابعة عصرا.

ونقلت الإذاعة عن شهود عيان قولهم إنّ القتيلين كانا يتناولان الطعام، عندما دخل مسلّح وأطلق النار عليهما، في هجوم كان على ما يبدو “محدّد الهدف”.

وأفادت الإذاعة أنّ الرجل المسلّح “طلب أولا وجبة وجلس إلى طاولة قريبة من الضحيتين قبل أن يطلق النار عليهما”، وسرعان ما لاذ مطلق النار بالفرار.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المطعم وطلبت من كلّ من لديه أيّ معلومة تفيد التحقيق الاتّصال بها.

وحاولت فرق الإسعاف إنقاذ أحد المصابَين لكنّ جهودها فشلت وفارق الحياة. وبحسب تقارير صحافية فإنّ القتيلين هولنديان من أصول تركية.

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