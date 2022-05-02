قتل عروس يوم زفافها وسط الحضور.. اليكم السبب

في واقعة غريبة من نوعها انقلب حفل زفاف إلى مأتم في لحظة واحدة، حيث قتلت عروس بشكل مأساوي على يد حبيبها السابق بينما كانت العروس تستعد للزواج من رجل آخر، لتنهي الغيرة حياة العروس في دقائق من إطلاق الرصاص.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية انه شهدت إحدى القرى في الهند حادثة مروعة، حيث أخرج الحبيب السابق للعروس مسدسه وأطلق النار عليها وسط الجميع في حفل الزفاف.

ولسوء الحظ استقرت رصاصة الغيرة بين عيني العروس التي تدعى “كجال”، وبحسب وسائل الإعلام المحلية، توفيت المرأة البالغة من العمر 21 عاماً على الفور.

وتقول الشرطة إن المتهم البالغ من العمر 22 عاما كان على علاقة بالضحية وإنه أغضب من زفافها مع رجل آخر، وبعد القتل المأساوي، فر القاتل المزعوم من مكان الحادث ومنذ ذلك الحين تم القبض عليه واعتقاله.

فيما قال مدير الشرطة “ماثورا شريش شاندرا” لوسائل الإعلام المحلية: “نحن نحقق في الأمر”، وكان والد الضحية قد أكد أن القتل المزعوم وقع بعد أن حدث الزفاف الهندوسي الذي التقى فيه العروس والعريس لأول مرة قبل بدء مراسم الزفاف الرسمية.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن القاتل المزعوم قد رشقهم بالحجارة خلال مراسم الززاج قبل إطلاق النار، ثم اقتحم الغرفة حيث كانت العروس تجلس وسط الحضور وأطلق عليها الرصاص.