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قد يؤدّي إلى إتلاف ناقل الحركة.. خطأ شائع نرتكبه عند إيقاف السيارة!

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2022 12:38 مساءً
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تطرّق خبير سيارات الى خطأ شائع يرتكبه العديد من السائقين، عند إيقاف السيارة، في فيديو لاقى رواجًا كبيرًا.

وطرحت امرأة مقطع فيديو على “تيك توك” لطريقة إيقافها السيارة، بإيقاف السيارة ثم تغيير ناقل الحركة إلى وضعية “ركن السيارة” أو “P”، قبل أن ترفع المكبح اليدوي للأعلى.

غير أنّ خبير سيارات أكد أنه بالرغم من أن هذه الطريقة شائعة جدا بين السائقين، إلا أنها خاطئة وقد تؤدي لإتلاف ناقل الحركة “Gear”.

وقال شخص يدير صفحة “هوت رود” التعليمية للأمور التي تخص السيارات، إن هذه الطريقة هي “خطأ شائع”.

وشدّد في الفيديو على أنه عند إيقاف السيارة ونهاية الرحلة، يجب تغيير ناقل الحركة أولا إلى “N” وليس إلى “P”، ثم رفع المكبح اليدوي، ثم تغيير الناقل مرة أخيرة إلى “P”، قبل إطفاء المحرك وإخراج المفاتيح.

خبير السيارات أكّد في الفيديو أن رفع المكبح اليدوي بينما السيارة في حالة “P”، سيكون مركز ثقل السيارة على ناقل الحركة “Gear”، مما قد يؤدي لإتلافه مع مرور الوقت.

أمّا عند رفع المكابح بينما السيارة في حالة “N”، فيكون مركز ثقل السيارة على المكبح اليدوي، مما يحمي ناقل الحركة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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