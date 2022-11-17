الخميس 23 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 17 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرارا مفاجئ.. ساديو ماني يغيب عن كأس العالم

منذ 15 دقيقة
ساديو ماني

ساديو ماني

A A A
طباعة المقال

أعلن مسؤولون (الخميس 17-11-2022) أن ساديو ماني مهاجم السنغال سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في ضربة قوية لآمال بلاده.

وثارت شكوك حول مشاركة ماني بعدما أصيب في ساقه خلال اللعب مع بايرن ميونيخ الألماني منذ أيام قليلة، وتأكد الآن عدم تعافيه في الوقت المناسب.

وقال مانويل أفونسو طبيب المنتخب السنغالي للصحفيين “لسوء الحظ أظهرت الفحوص أن عملية التعافي لا تسير كما نريد، ولسوء الحظ فإننا نعلن انسحاب ساديو ماني من كأس العالم”.

وماني هو أبرز لاعبي السنغال ويقود خط الهجوم وسيمثل غيابه ضربة قوية لآمال بلاده في عبور دور المجموعات. وتلعب السنغال مع هولندا في المجموعة الأولى يوم الاثنين قبل أن تواجه قطر والإكوادور أيضا.

وكان ماني قد سجل ركلة الترجيح الحاسمة في الفوز بكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في فبراير شباط الماضي، وبعد ستة أسابيع قاد بلاده لتكرار التفوق على مصر والتأهل لكأس العالم بنفس الطريقة.

ونال ماني (30 عاما) جائزة أفضل لاعب أفريقي في مناسبتين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

تركيز الحيوانات المنوية انخفض بشكل ملحوظ بين عامي 1973 و2018
أزمة تهدد رجال العالم.. أبرز عوامل الخصوبة في خطر!
عدنان أوكتار
8658 عاماً.. أطول مدة عقاب في العالم على الداعية التركي الراقص المثير للجدل!
الشاب الجزائري صهيب كفايفيّة
أصدقاؤه متورطون.. قصة غدر مؤلمة بماء النار ضحيتها شاب جزائري!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

انفجار في تركيا
بالفيديو: انفجار في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول
دواء- تعبيرية
تحذير من مخاطر دواء شهير مسكن للآلام
ميريام فارس
فيديو.. ميريام فارس في ورطة بسبب أغنية كأس العالم