قرارا مفاجئ.. ساديو ماني يغيب عن كأس العالم

أعلن مسؤولون (الخميس 17-11-2022) أن ساديو ماني مهاجم السنغال سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في ضربة قوية لآمال بلاده.

وثارت شكوك حول مشاركة ماني بعدما أصيب في ساقه خلال اللعب مع بايرن ميونيخ الألماني منذ أيام قليلة، وتأكد الآن عدم تعافيه في الوقت المناسب.

وقال مانويل أفونسو طبيب المنتخب السنغالي للصحفيين “لسوء الحظ أظهرت الفحوص أن عملية التعافي لا تسير كما نريد، ولسوء الحظ فإننا نعلن انسحاب ساديو ماني من كأس العالم”.

وماني هو أبرز لاعبي السنغال ويقود خط الهجوم وسيمثل غيابه ضربة قوية لآمال بلاده في عبور دور المجموعات. وتلعب السنغال مع هولندا في المجموعة الأولى يوم الاثنين قبل أن تواجه قطر والإكوادور أيضا.

وكان ماني قد سجل ركلة الترجيح الحاسمة في الفوز بكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في فبراير شباط الماضي، وبعد ستة أسابيع قاد بلاده لتكرار التفوق على مصر والتأهل لكأس العالم بنفس الطريقة.

ونال ماني (30 عاما) جائزة أفضل لاعب أفريقي في مناسبتين.