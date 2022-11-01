قرار جديد لـ ماسك.. الحسابات الموثقة على تويتر ملزمة بالدفع

العلاقة لا تزال متوترة بين شركة تويتر والملياردير إيلون ماسك

علامة التوثيق الزرقاء في حسابات تويتر، هي الدلالة الرسمية لمصداقية الحساب وحامل الحساب، ولكن المالك الجديد لشركة تويتر قد يقوم باقتطاع مبلغ مالي مقابل إبقائها.

وقبل أيام، أعلن المالك الجديد، الملياردير إيلون ماسك، أن عملية “توثيق الحسابات” ستشهد تغييرات جذرية في المستقبل.

وقال تقرير جديد إن لدى ماسك خطط لإجبار المستخدمين “الموثقين” على دفع مبلغ اشتراك شهري، للحفاظ على علاماتهم الزرقاء.

وتنوي منصة تويتر حاليا فرض رسوم من 19.99 دولارا شهريا، للحسابات الموثقة، مقابل الاشتراك بـخاصية “تويتر بلو” الجديدة، والحفاظ على علامة التوثيق.

بموجب الخطة الحالية، سيكون لدى المشتركين الموثقين 90 يوما للاشتراك بتويتر بلو أو خسارة علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بهم.

هذا يعني أن التوثيق سيكلف الحساب الواحد 240 دولار سنويا.