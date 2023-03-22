قرار جديد يتعلق باللاعبين الصائمين في الدوري الإنجليزي

أصدرت لجنة الحكام برابطة الدوري الإنكليزي الممتاز والدرجة الأولى قرارً جديداً يتعلق باللاعبين المسلمين الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، وفقاً لما نقلته شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية.

وقالت الشبكة الرياضية إن لجنة الحكام سمحت للاعبين الصائمين بتناول الإفطار خلال المباريات المسائية التي سوف تجري خلال شهر رمضان.

ومن المتوقع أن يصوم العديد من اللاعبين في بطولتي الدوري الإنكليزي الممتاز والدرجة الأولى، وفي مقدمتهم مهاجم نادي ليفربول، النجم المصري، محمد صلاح، ونجم مانشستر سيتي، الجزائري الدولي رياض محرز، والفرنسي نغولو كانتي الذي يلعب في صفوف نادي تشيلسي اللندني.

وهذه ليست المرة الأولى التي ستتوقف فيها المباريات للسماح للاعبين لكسر صيامهم.

ففي المباراة التي جمعت ليستر سيتي وكريستال بالاس في شهر رمضان خلال العام الماضي أوقف الحكم، غراهام سكوت، ساعته لبضع دقائق لكي يسمح للاعبين، ويسلي فوفانا، وشيخو كوياتي، بالإفطار قبل استنئاف اللعب مجددا.