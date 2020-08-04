قرار جريء.. تشيلسي يعرض 9 من لاعبيه للبيع “دفعة واحدة”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت الجهاز الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، قرار جريء لطرح 9 من لاعبيه للبيع دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك ضمن استعداداته للموسم الجديد.

وقالت صحيفة “تايمز” إن المدير الفني للفريق فرانك لامبارد قرر تنفيذ خطة فورية للإحلال والتجديد في صفوف الـ”بلوز”، تقتضي الاستغناء عن 9 لاعبين من بينهم نجوم كبار.

وعلى رأس اللاعبين غير المرغوب بهم في خطة لامبارد، الحارس كيبا أريزابالاغا ولاعب الوسط نغولو كانتي، وماركوس ألونسو وميتشي باتشوايي وروس باركلي وكورت زوما وأندرياس كريستنسن وإيمرسون بالميري وتيمو باكايوكو.

وغاب التوفيق عن أريزابالاغا كثيرا خلال الموسم المنصرم مما جعله عرضة لانتقادات عدة، فيما لم يخض كانتي سوى 23 مباراة وعانى سلسلة من الإصابات المتتالية.

وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير صحفية أن الجناح البرازيل ويليان رفض تجديد عقده في “ستامفورد بريدج”، وسط ترجيحات بقرب رحيله عن تشلسي متجها إلى “الجار اللدود” أرسنال.

وكان النادي اللندني ضم بالفعل لاعب الوسط المغربي حكيم زياش قادما من أياكس أمستردام الهولندي، والمهاجم الألماني الواعد تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني، ووفقا لـ”تايمز”، فإن لامبارد يأمل أيضا أن ينجح في استقطاب كاي هافيرتس لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني، فضلا عن حارس مرمى ومدافع أيسر.

وفي أعقاب خسارة الفريق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال، السبت، أبدى لامبارد انزعاجه من عدد الأخطاء الدفاعية التي يرتكبها لاعبوه، وقال إن عليه العمل لإصلاح ذلك ملمحا إلى أن النادي في حاجة إلى تغيير.

وأنهى الفريق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع، ليؤمن لنفسه مقعدا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.