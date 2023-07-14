الجمعة 26 ذو الحجة 1444 ﻫ - 14 يوليو 2023 |
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قرار مفاجئ من ميسي!

منذ 43 دقيقة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي (رويترز)

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قام ليونيل ميسي، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، ولاعب إنتر ميامي الأميركي الجديد، بتنفيذ خطوة أنهى بها كافة الروابط بينه وباريس سان جيرمان.

وحسم ميسي أمر تجربته في باريس فور انتهاء تعاقده في حزيران الماضي، مفضلا خوض تجربة جديدة خارج أوروبا بقميص إنتر ميامي الأميركي.
ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن ميسي قرر التوقف عن متابعة حساب سان جيرمان على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

ويؤكد تصرف ميسي مدى عدم رضاه عن تجربته مع بطل فرنسا، التي لم يحقق خلالها ما كان يتوقعه عند انضمامه للفريق في صيف 2021.

وخسر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان عبر موقع “إنستغرام” أكثر من مليوني متابع منذ الإعلان عن رحيل ليونيل ميسي، وهذا الهبوط يعكس القيمة الجماهيرية الكبيرة للنجم الأرجنتيني، الفائز بكأس العالم 2022 في قطر.

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