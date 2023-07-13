قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.. إليكم التفاصيل

سُحِبت (الخميس 13-7-2023) في أبيدجان قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وستقام أول جولتين في المجموعات التسع والتي تتألف كل واحدة من ستة فرق يومي 13 و21 نوفمبر تشرين الثاني 2023.

وسيتأهل أوائل المجموعات التسع بشكل مباشر إلى كأس العالم.

وسيتم اختيار أفضل أربعة منتخبات بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسع.

وستلعب المنتخبات الأربعة تصفيات الملحق بنظام البطولة المصغرة لتحديد منتخب واحد عن قارة أفريقيا من أجل مواجهة منافس من قارة أخرى يتم تحديده لاحقا بعد نهاية التصفيات.

وتوزعت المنتخبات وفق القرعة على الشكل التالي:

المجموعة الأولى: مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي

المجموعة الثانية: السنغال والكونغو الديمقراطية وموريتانيا وتوغو والسودان وجنوب السودان

المجموعة الثالثة: نيجيريا وجنوب إفريقيا وبنين وزيمبابوي ورواندا وليسوتو

المجموعة الرابعة: الكاميرون والرأس الأخضر وأنغولا وليبيا وإيسواتيني وموريشيوس

المجموعة الخامسة: المغرب وزامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا

المجموعة السادسة: كوت ديفوار الغابون وكينيا وجامبيا وبوروندي وسيشيل

المجموعة السابعة: الجزائر وغينيا وأوغندا وموزمبيق وبوتسوانا والصومال

المجموعة الثامنة: تونس وغينيا الاستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا وساوتومي وبرينسيبي

المجموعة التاسعة: مالي وغانا ومدغشقر وإفريقيا الوسطى وجزر القمر وتشاد