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قرعة مونديال قطر.. مواجهات قوية في النسخة الـ23 من كأس العالم

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 1 - أبريل - 2022 9:31 مساءً
قرعة مونديال قطر أسفرت عن مواجهات قوية في النسخة الـ23 من المونديال

قرعة مونديال قطر أسفرت عن مواجهات قوية في النسخة الـ23 من المونديال

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أسفرت قرعة مونديال كأس العالم في نسختها الـ 23 التي ستقام في دولة قطر عن ثماني مجموعات متوازنة.

وقد وضعت القرعة قطر في المجموعة الأولى إلى جانب هولندا والإكوادور والسنغال بطلة أفريقيا، وسيواجه منتخب الدولة المضيفة نظيره الإكوادوري في المباراة الافتتاحية التي ستقام في 21 نوفمبر المقبل.

وستشهد المجموعة الثانية مباراة مثيرة بعد أن ضمت منتخبي إيران والولايات المتحدة، الغريمين اللدودين، إلى جانب إنكلترا والمنتخب الفائز من مباراة الملحق الأوروبي.

وستكون مهمة المنتخب السعودي صعبة بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وكذلك سيكون الحال بالنسبة لمنتخب تونس الذي سيواجه حامل اللقب منتخب فرنسا بالإضافة إلى الدنمارك والمتأهل من مباراة ملحق قارتي أميركا الجنوبية وأسيا ضمن المجموعة الرابعة.

وضمت المجموعة الخامسة إسبانيا وألمانيا واليابان والمتأهل من مباراة الملحق بين اتحاد الكونكاكاف واتحاد أوقيانوسيا.

وسيتنافس المنتخب المغربي في المجموعة السادسة مع كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا، فيما ضمت المجموعة السابعة كل من البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون.

وجاءت منتخبات البرتغال وأروغواي وكوريا الجنوبية وغانا في المجموعة الثامنة.

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