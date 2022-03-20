قرعة “نارية” محتملة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، التي أجريت مساء اليوم الأحد، عن مواجهة نارية محتملة.

وأوقعت القرعة تشيلسي في مواجهة كريستال بالاس، بينما ينتظر مانشستر سيتي في نصف النهائي الآخر، الفائز من مباراة ليفربول ونونتنجهام فورست التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

وتأهل تشيلسي إلى نصف النهائي بعد التغلب أمس على ميدلزبره (2-0)، بينما تفوق كريستال بالاس على إيفرتون برباعية نظيفة اليوم الأحد، وفاز مانشستر سيتي على ساوثهامبتون بنتيجة (4-1).

وستقام مباريات نصف النهائي على ملعب ويمبلي يومي 16 و17 من شهر أبريل/نيسان المقبل.

يذكر أن ليستر سيتي هو حامل لقب البطولة، بعد تغلبه في نهائي الموسم الماضي على تشيلسي.

وحصد ليفربول لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم، بعد التغلب في النهائي على تشيلسي بركلات الترجيح.