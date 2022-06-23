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قرود في تنزانيا تخطف طفلا رضيغا وتقتله.. اليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
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في واقعة غريبة من نوعها توفي طفل رضيع يبلغ من العمر شهراً واحداً في تنزانيا بعد أن خطفه قرد من والدته اقتحم منزلهما مع مجموعة من القرود، بحسب السلطات أول أمس.

وكان الطفل يرضع عندما اقتحمت مجموعة من القرود منزلهم في قرية موامجونجو في كيجوما بالقرب من حديقة جومبي نيشن في غرب تنزانيا.

وقال القائد الإقليمي في كيجوما جيمس مانياما، إن الطفل مات بعد أن حاول القرويون استخدام القوة لإنقاذه.

وأضاف لصحيفة “سيتيزن” التنزانية “الأم صرخت طلباً للمساعدة وهرع القرويون إلى منزلها لإنقاذ الرضيع لكن رد فعل الحيوانات كان عدوانياً”.

وتابع إن الطفل أصيب في رأسه ورقبته وتوفي فيما بعد أثناء تلقيه العلاج، وحثت الشرطة المواطنين على توخي اليقظة والحذر تجاه عبور القرود من الحديقة الوطنية.

ومن المعروف أن حوادث الحيوانات البرية الكبيرة مثل الأفيال وغيرها، والتي تتعدى على أراضي القرى القريبة من المتنزهات، تتكرر وتؤدي إلى بعض الوفيات أحياناً.

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