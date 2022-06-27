قريباً.. عودة محمد هنيدي الى الدبلجة في مقاطع قصيرة

قرر النجم محمد هنيدي أن يعود «للدبلجة» بشكل مبتكر قريبا عبر الإنترنت في مقاطع قصيرة ستبث حصرياً على إحدي المنصات لأليكترونية الخاصة.

وذلك بعد توقف لسنوات عديدة منذ نهاية عمل سوبر هنيدي والذي أذيع اخر مرة عام ٢٠١٩، وشاركه الفنان الراحل حسن حسني في بطولة العمل.

وسيقوم محمد هنيدي بالمشاركة في إنتاج فيديوهات جديدة خصيصاً للمنصة بمواقف كوميدية تناقش الحياة اليومية العامة ومشاكلها.

محمد هنيدي، ممثل مصري كوميدي، حصل على بكالوريوس معهد السينما عام 1991، بدأ عمله في أدوار صغيرة في السينما أولها في فيلم إسكندرية ليه وفي المسرح، اشتهر بدايةً في فيلميه إسماعيلية رايح جاى وصعيدي في الجامعة الأمريكية، وفيلم بخيت وعديلة، قام بالغناء في أفلامه بعد أن نجحت أغنية «كامننا» مع الفنان محمد فؤاد.

كما وشارك بالعديد من الافلام الكرتونية المدبلجة مثل:

فولي:2017-فولي

سيد أندرويد:2016-صوت

حارة المجانين:2015

أمير ورحلة الأساطير:2013 – رمسيس الثاني

سوبر هنيدي (ج1-4):2008، 2009، 2014، 2015 – سوبر هنيدي

عائلة سيمبسون

تيمون وبومبا: تيمون.

الأسد الملك:تيمون.

شركة المرعبين المحدودة:مارد وشوشني.

الفارس والأميرة 1