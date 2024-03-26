قرية إيطالية تعرض منازل فيها للبيع مقابل 1 يورو فقط!

كشفت شبكة CNN الأمريكية، أن قرية باتريشا في إيطاليا تعرض منازل فيها للبيع بسعر 1 يورو فقط، مبينة أنه وعلى الرغم من هذا السعر الزهيد جداً فإن القرية تعاني من كساد في البيع، إذ لم تبِع سوى منزلين فقط منذ بدء هذا العرض.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن مبيعات المنازل التي تبلغ قيمتها يورو واحداً في إيطاليا قد اجتذبت اهتماماً كبيراً على مدار السنوات القليلة الماضية، لا سيما بعد إعلانات مشابهة تمت في مدن مثل موسوميلي في صقلية وزونغولي في كامبانيا، وحالياً باتريشا.

وباتريشا هي قرية نائية من العصور الوسطى لا يسكنها سوى 3000 نسمة وتقع جنوب روما على بعد حوالي 70 كيلومتراً.

فيما تقع القرية على ارتفاع 450 متراً فوق سطح البحر على تل يرتفع بالقرب من جبال ليبيني، في موقع مهيمن ويطل على وادي ساكو.

أصول المدينة غير معروفة، قبل فترة وجيزة من التوسع الروماني، كانت المنطقة المحيطة مأهولة بالشعوب الإيطالية التي تتحدث لغات أوسكو أومبريا، وقد أطلق عليها الرومان اسم باتريشوم.

وفي العصور الوسطى وفي العصر الحديث كانت جزءاً من الدولة البابوية، وتشارك أحداث روما التاريخية، وبذلك أصبحت جزءاً من مملكة إيطاليا في عام 1870.

سبب بيع المنازل بهذا السعر الزهيد!

خلال القرن العشرين، هاجر العديد من السكان من باتريشا بحثاً عن مستقبل أكثر إشراقاً، وتحديداً إل أليكيبا في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، للعمل في مصانع الصلب.

كما هاجروا أيضاً إلى أمبريدج التي تقع عبر نهر أوهايو مباشرةً من أليكيبا للعمل في المطاحن داخل وحول أمبريدج.

هذه الهجرة الكبيرة تركت أكثر من 40 عقاراً مجهوراً في أوائل القرن العشرين لتتعفن على مدار عقود من الزمن.

ولذلك يسعى عمدة القرية لوسيو فيورداليسو الآن لأن يبث الحياة مجدداً في هذه القرية المحتضرة، مستمداً تجربة القرى والمدن الأخرى التي اتبعت ذات الأسلوب لإعادة الحياة إليها.

عمدة القرية أكد أنه حتى الآن لم يتم بيع سوى منزلين بمبلغ 1 يورو، وذلك بسبب مشكلة تواجههم وهي التواصل مع أصحاب المنازل الأصليين والحصول على موافقتهم للبيع بمبلغ 1 يورو، وهو ما جعل المشكلة معقدة قليلاً.

في المقابل ووفقاً لـYahoo News UK أكد إلاريو غروسي وهو سمسار محلي أن المنازل المعروضة للبيع بمبلغ 1 يورو متهالكة، ولذلك فإن المنازل الجاهزة للسكن والتي تضم عقارات مكونة من غرفتي نوم تبدأ أسعارها من 20 ألف يورو (21832 دولاراً) هي أكثر جاذبية للناس.