قصة تهز الشارع المصري.. طالب يصفع معلماً منعه من الغش

قصص غريبة ومختلفه تعيشها المجتمعات بشكل يومي، بحيث شهدت مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية بمحافظة الغربية، في مصر، جريمة جديدة بحق مدرس ستشكل حالة من الذهول لدى البعض.

حيث أقدم طالب على صفع معلم وضربه بعد منعه من الغش في الامتحان الثلاثاء.

فيما أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن، توجيهاته العاجلة لمدير إدارة غرب طنطا التعليمية، بأهمية فتح باب التحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتكثف الوزارة إجراءاتها سنوياً للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات على كافة المستويات، خاصة في امتحانات الثانوية العامة.

يذكر أن القانون المصري رقم 205 لسنة 2020 حول مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ينص على عقوبات بالحبس لمدة قد تصل إلى 7 سنوات، وغرامات تصل إلى مئتي ألف جنيه، في حالات الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات.

يأتي ذلك كإجراءات رادعة للسيطرة على ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، والتي يشترك فيها الطلبة وعدد من أولياء الأمور في وقائع متكررة كل عام استوجبت تشديدات قانونية.