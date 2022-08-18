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قصة مأساوية.. طعنت طفليها بدون رحمة في استراليا

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2022 12:54 مساءً
طعن-تعبيرية

طعن-تعبيرية

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تجردت أم من جميع المشاعر والقلب حيث طعنت طفليها الصغيرين بالقرب من طريق سريع شمال أديلايد بأستراليا الليلة قبل الماضية الماضية، ووجهت للمرأة البالغة من العمر 35 عاماً تهمتي محاولة بالقتل بعد جلسة استماع.

وحسبما ذكر موقع “أستراليا بالعربي” تزعم الشرطة أن المرأة أوقفت سيارتها على الطريق السريع الشمالي الجنوبي في وينجفيلد قبل الساعة 11:30 مساءً وأخذت طفليها الصغيرين، صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات وآخر ثلاث سنوات، من السيارة ثم طعنتهما بالسكين.

في تلك الأثناء، توقف رجل كان يقود سيارته على الطريق السريع وتدخل، ثم توقف أفراد آخرون لمساعدة في القبض على المرأة وتقييدها حتى وصول الشرطة.

وعلى الفور تم نقل الصبيين إلى مستشفى النساء والأطفال وعولجا من إصابات خطرة، وما زالا في المستشفى بعد خضوعهما لعملية جراحية وهما في حالة مستقرة.

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