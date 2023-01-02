قصرٌ و3 فلل إضافيّة.. "إقامة" رونالدو في السعودية تشغل روّاد التواصل

لا يزال إعلان نادي النصر السعودي التعاقد مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الشغل الشاغل لعشاق الساحرة المستديرة، خصوصًا في العالم العربي والسعوديّة، حيث انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتفاصيل عن مقر إقامة النجم العالمي وعائلته في العاصمة الرياض.

فقد كشفت تقارير صحافية غربية عن تجهيز قصر لـ”الدون” وعائلته في حي المحمدية الراقي في الرياض، مشيرين إلى أنّ القصر يتألف من ثماني غرف نوم، وشلال ماء كبير، ومناطق خضراء واسعة، ومسبح أولمبي، و3 فلل مجاورة إضافية.

في حين ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها، أن رونالدو سينتقل للعيش في أحد الأحياء الفاخرة في العاصمة السعودية، مشيرة إلى أنّه سيكون في حي المحمدية وهو حيّ يتميز بالهدوء والعقارات الفاخرة، أو في حي النخيل وهو حي مشهور بالمدارس الدولية.

صفقة تاريخيّة

يذكر أنّ نادي النصر السعودي أعلن يوم السبت، تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميًا حتى صيف عام 2025، في صفقة وصفت بالتاريخية.

هذا وبدأت مسيرة رونالدو في سبورتنغ لشبونة، لعب بعدها لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يعود إلى مانشستر في ولاية ثانية، ومن ثم التوجه للعاصمة السعودية الرياض.

حصد رونالدو مع البرتغال لقبي كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، كما توّج بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، منها 4 مع ريال مدريد الإسباني، ويعد الهداف التاريخي للبطولة.

فيما أقيمت مراسم توقيع العقد في مدريد الإسبانية بحضور الأسطورة البرتغالي ومسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وتقرر أن يرتدي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، الرقم “7” خلال فترته مع الفريق العاصمي.