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قصي خولي يصدم المتابعين بإطلالته الأخيرة

9 - أكتوبر - 2021
قصي خولي

قصي خولي

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صدم الممثل السوري قصي خولي المتابعين بإطلالته الأخيرة بفيديو نشره في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي‎.‎

إذ ظهر بكواليس تحضيره لمسلسله الجديد وكشف ملامح الشخصية الجديدة التي سيؤديها، فبان بشعر طويل‎.‎

وتفاعل المتابعون مع إطلالته فالبعض إنتقدها والبعض الآخر بدا متحمسا لمشاهدة العمل‎.‎

وعلّق قصي على الفيديو: “بلشنا الوسم، الله ولي التوفيق”، بإشارة منه أن مسلسله الجديد سيحمل عنوان “الوسم‎”.‎

يشار إلى أن إطلالة قصي هي نفسها التي أطل بها في حفل “الموريكس دور” والتي أثارت الجدل واعتبرها الجمهور “غريبة” حتى أن ‏البعض منهم شبهه بالنجم العالمي جوني ديب‎.‎

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