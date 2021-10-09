قصي خولي يصدم المتابعين بإطلالته الأخيرة

صدم الممثل السوري قصي خولي المتابعين بإطلالته الأخيرة بفيديو نشره في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
إذ ظهر بكواليس تحضيره لمسلسله الجديد وكشف ملامح الشخصية الجديدة التي سيؤديها، فبان بشعر طويل.
وتفاعل المتابعون مع إطلالته فالبعض إنتقدها والبعض الآخر بدا متحمسا لمشاهدة العمل.
وعلّق قصي على الفيديو: “بلشنا الوسم، الله ولي التوفيق”، بإشارة منه أن مسلسله الجديد سيحمل عنوان “الوسم”.
يشار إلى أن إطلالة قصي هي نفسها التي أطل بها في حفل “الموريكس دور” والتي أثارت الجدل واعتبرها الجمهور “غريبة” حتى أن البعض منهم شبهه بالنجم العالمي جوني ديب.