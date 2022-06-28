لسبب صادم.. قضية تعويض ضد عريس هندي من صديقه

وقعت حادثة غريبة في منطقة بهادوراباد في هاريدوار بـ الهند تخلى فيها العريس عن أصدقائه في يوم زفافه، وغادر مع البارات وهو من ضمن طقوس الزفاف، وهو ما يشبه “حنة العريس “، قبل الوقت المذكور في بطاقة الزفاف.

ووفقاً للتقارير، شعر أصدقاء العريس بالإهانة، وقاموا برفع دعوى قضائية ضده بالتعويض بمبلغ 50 ألف روبية.

كان العريس رافي قد طلب من أحد أصدقائه توزيع بطاقات الزفاف نيابة عنه، ووافق صديقه «تشاندراشيكار» Chandrashekar وساعد رافي من خلال توزيع البطاقات ودعوة المعازيم.

حددت بطاقة الزفاف أن موكب الزفاف كان من المفترض أن يغادر في الساعة 5، ومع ذلك عندما وصل تشاندراشيكار وبقية أصدقاء رافي إلى منزله وفقاً للجدول المحدد في بطاقة الزفاف، اكتشفوا أن البارات قد غادرت بالفعل.

اتصل شاندراشيخار رافي ليسأله عن سبب ما حدث، فأخبره العريس بالعودة إلى منازلهم، مما ترك لديهم شعوراً بالإهانة.

ولم يمر الأمر مرور الكرام مع تشاندراشيكار الذي مضى قدمًا وعين محاميًا.

كما ادعى أنه تعرض للتعذيب النفسي على أيدي الأشخاص الذين دعاهم نيابة عن العريس، والآن، يقاضي رافي في قضية تشهير بقيمة 50 ألف روبية، وما يريده من رافي أن يعتذر له علنًا في غضون ثلاثة أيام.