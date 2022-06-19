قضية ولا أغرب... نجم مانشستر يقاضي طالباً مصرياً

عادت قصة الطالب المصري المتهم بشتم نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد إلى الواجهة مجدداً بعدما كشفت تفاصيل جديدة بالقضية التي وصفت بالأكثر غرابة.

فقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تفيد بإرسال راشفورد 10 محامين إلى مصر لمقاضاة الطالب المصري، وفق ما كشف محاميه.

تنمر وسب وعنصرية

وأوضح سيد سلامة، محامي الطالب محمد عصام الذي يعيش في منطقة الشرقية، عن تفاصيل القضية وكيف بدأت في حوار تلفزيوني مع قناة محلية، أمس السبت.

في هذا السياق، قال المحامي إنهم فوجئوا بالشكوى المقدمة من وكلاء راشفورد في نيابة منطقة “أبو حماد”، والتي شملت التنمر والسب والقذف والعنصرية.

وأضاف أن “النيابة انزعجت من الأمر وحققت فيه تحقيقا قضائيا، وأرسلت للجان المعنية والكل أجمع أنه لم تكن هناك جريمة بالمرة وانتهت النيابة بالحفظ”.

تأجيل الجلسة

إلا أنه لفت إلى أن وكلاء نجم مانشستر تظلموا للنائب العام وأقاموا جنحة مباشرة أمام محكمة أبو حماد، مشيراً إلى أن محاميه اعترضوا على مرافعته فيما أجلت المحكمة الدعوى للشهر المقبل.

وختم كلامه مؤكداً أن هناك إصرارا شديدا من محامي راشفورد على حبس الشاب ومقاضاته، مشدداً على أن حساباته على فيسبوك وإنستغرام أكدت براءته، متهماً “شركات دعاية” وراء الأمر لكي تستفيد مادياً.

من جهته، كشف محمد عصام مفاجأة بشأن القضية المرفوعة ضده من قبل اللاعب، وفقاً لمنشور تداولته وسائل إعلام مصرية للطالب المصري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

“نحن أمام القانون سواء”

وأشار خلال المنشور إلى أنه لن يترك حقه في تلك القضية، وذلك بسبب الضغط النفسي الواقع عليه خاصة أنه يقابل تلك الضغوط أثناء فترة امتحاناته. وقال: “أنا وماركوس راشفورد أمام القانون سواء، وهذا شيء يشرفني من كل قلبي”.

كما أضاف: “تواصلت مع راشفورد عن طريق أشخاص في بريطانيا وقالوا إنه لا يعلم شيئا عن القضية، ولا يُدير حسابه الشخصي، لكن توجد شركة راعية تدير حسابه”، متابعا: “أثق في الله وفي القضاء المصري”.