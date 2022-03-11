الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قطاع الساعات والمجوهرات العالمية خارج الاسواق الروسية

11 - مارس - 2022
محلات مجوهرات عالمية في موسكو

محلات مجوهرات عالمية في موسكو

A A A
طباعة المقال

نتيجة استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دخل قطاع الساعات والمجوهرات العالمية، في القرارات العالمية حيث اتخاذ خطوات عملية لمقاطعة الأسواق الروسية بالتوازي مع إعلان أسماء كبيرة في مجال صناعة الموضة عن إقفال متاجرها في روسيا.
في هذا الإطار، أعلنت مجموعة Swatch Group السويسرية التعليق المؤقّت لكافة نشاطاتها على الأراضي الروسية نتيجة الأوضاع المستجدة التي تتزايد تعقيداً يوماً بعد يوم. وتُشتهر هذه المجموعة بساعاتها الملوّنة المصنوعة من البلاستيك، ولكنها تملك أيضاً علامات أخرى من الساعات: من Flik Flak الخاصة بالأطفال وصولاً إلى علامات الساعات الفاخرة أمثال “Breguet، وBlancpain، وTissot، وOmega، وLongines، وRado، وBalmain”، كما تملك علامة مجوهرات “Harry Winston” التي اشترتها في العام 2013.
وكانت المجموعة اتخذت قرار وقف تسليم منتجاتها إلى الأسواق الروسية مع بداية العملية العسكرية في أوكرانيا تاركةً متاجرها مفتوحة، ولكنها هذا الأسبوع عادت لتقرّر إغلاق جميع متاجرها على الأراضي الروسيّة.

وكانت مجموعات أخرى متخصصة بصناعة الساعات والمجوهرات اتخذت قرارات مماثلة منها مجموعة “Richemont” المالكة لدار مجوهرات Cartier وساعاتPiaget. أما ساعات “Brieitling” المعروفة بتصنيعها لتصاميم خاصة بالطيارين فأعلنت عن إغلاق متاجرها الـ45 المتواجدة على الأراضي الروسية.

    المزيد من منوعات

    النظارات الشمسية
    حفاظا على البيئة.. علامات تجارية تصنع نظاراتها من مواد نباتية
    صحة الشعر
    نصائح لقص الشعر في المنزل
    بيتكوين
    لعنة بيتكوين.. ثروات عمالقة العملات المشفرة تفقد 114 مليار دولار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات
    عادل امام
    تدهور الحالة الصحية للفنان عادل امام.. والعائلة تخرج عن صمتها