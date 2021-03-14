قطعة نقود ذهبية للبيع في مزاد بسعر لن تتخيله

من المقرر أن تُطرح قطعة نقود ذهبية أميركية تقدر قيمتها بما بين 10 و15 مليون دولار للبيع في الثامن من يونيو/حزيران المقبل، في مزاد تنظمه دار “سوذبيز”.

وهذه القطعة -التي تنتمي إلى آخر سلسلة من العملات الذهبية سكّتها الولايات المتحدة عام 1933، ويطلق عليها “دابل إيغل” (النسر المزدوج)- قد تصبح أغلى عملة معدنية في العالم، متقدمة على الدولار الفضي “فلوينغ هير” (الشعر المتدفق)، الذي سكّته السلطات النقدية الأميركية عام 1794، وبيعَ مقابل 10 ملايين دولار عام 2013.

ولم يتم تداول هذه العملة الذهبية إطلاقا، إذ إن الرئيس الأميركي في ذلك الوقت فرانكلين روزفلت أنهى حينها قابلية تحويل العملة الأميركية الذهبية.

إلا أن بعض القطع منها ظهرت في سوق هواة جمع العملات، قبل أن تصادرها الاستخبارات الأميركية، باستثناء قطعة من عملة “النسر المزدوج” كانت موجودة ضمن مجموعة النقود الخاصة بملك مصر فاروق.

وفي عام 1995، اشترى بريطاني من هواة جمع النقود هذه القطعة المعدنية المطلية بالذهب، وبعد معركة قانونية استمرت 5 سنوات، سُمح له ببيعها قانونيا عام 2002 إلى مالكها الحالي المصمم الأميركي ستيوارت وايتسمان مقابل 7.9 ملايين دولار.