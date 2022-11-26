قلوبنا معكم.. دعم عربي للسعودية أمام بولندا في كأس العالم

يأمل عشاق الساحرة المستديرة في السعودية والوطن العربي، أن يحقق نسور الأخضر نتيجة تمكنهم من التأهل للدور القادم من بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

ويلتقي المنتخب السعودي بنظيره البولندي، اليوم السبت، ومن المرتقب أن تحسم بطاقة تأهل “الأخضر” حال تغلبه على خصمه.

وتصدر وسم “السعودية_بولندا” موقع تويتر في المملكة، إذ تفاعلت جماهير الأخضر مع الوسم، لشحذ همم لاعبي المنتخب الوطني، من أجل مواصلة مسيرتهم والتغلب على منتخب بولندا، لضمان الصعود إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، المقامة حاليا في قطر.

نشر حساب باسم أبو سيف مقطع فيديو لهدف لاعب المنتخب السعودي سالم الدوسري في مرمى الأرجنتين، تم التقاطه من المدرجات، التي انفجرت بتشجيع الجمهور فرحها بالهدف، وعلق يقول: “يارب تتكرر هذه الفرحة عصر هذا اليوم، الله يوفق نجوم الأخضر السعودي أمام بولندا ونخرج منتصرين”.

وكتب آخر يقول: “فرصه تأتي اليوم لتحقيق إنجاز عظيم، وهو التأهل لدور 16، يارب اجعلها لمنتخبنا الوطني”.

وكتب حساب آخر باسم منى لمشجعة مصرية، يقول: “90 دقيقة من أجل كتابة التاريخ، 90 دقيقة لتحقيق حلم عربي جميل، 90 دقيقة وتذهلون العالم بأكمله، نثق فيكم جميعًا، 11 ضد 11 وليس هُناك مستحيل في عالم كرة القدم”.

وأضافت: «من هنا من أرض الكنانه (مصر) قلوبنا معكم هيا بنا لكتابة التاريخ».

وغرد حساب باسم فارس: «صباح الخير، صباح المنتخب، صباح التحليق مع الأخضر إلى دور الـ16 يارب».

وأضاف: “قدام يا الأخضر إن شاء الله فوز ساحق، نتيجة ومستوى خيالي”.

وفجر المنتخب السعودي واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم، يوم الثلاثاء الماضي، بفوزه التاريخي على منتخب الأرجنتين ونجمه الخارق ليونيل ميسي 2-1 على استاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من المونديال.

ويأمل الأخضر مواصلة مسيرة الانتصارات، اليوم السبت، لحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 من البطولة.