قميص "الرقصة الأخيرة" لمايكل جوردان في مزاد للبيع

يعرض القميص الذي ارتداه أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان خلال المباراة الأولى من نهائيات دوري المحترفين 1998 عندما حقق لقبه السادس والأخير مع شيكاغو بولز للبيع في مزاد علني.

وذلك في شهر سبتمبر القادم مقابل ما يقدر بنحو 3 إلى 5 ملايين دولار، وفق ما أعلنت دار سوثبيز الأربعاء.

ويعتبر قميص شيكاغو بولز الأحمر الشهير والذي يحمل الرقم 23 الخاص بجوردان، الثاني فقط الذي يتم بيعه بالمزاد العلني من أصل كل القمصان التي ارتداها اللاعب خلال تحقيقه لقب الدوري ست مرات بين 1991 و1998.

