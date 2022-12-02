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قناة ديزني توقف بثها في روسيا بدءاً من هذا التاريخ

منذ 16 دقيقة
شركة الإنتاج الفني الأمريكية ديزني

شركة الإنتاج الفني الأمريكية ديزني

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ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية (الجمعة 2-12-2022) نقلا عن وسائل إعلام أن قناة ديزني ستوقف بثها في روسيا بدءا من يوم 14 ديسمبر كانون الأول.

ووفقا التقرير، سيحل محل القناة قناة أطفال جديدة تحت اسم “سولنتسي” الذي يعني “شمس” باللغة الروسية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير. ولم تكن شركة والت ديزني متاحة للتعليق.

وقالت شركة والت ديزني في مارس آذار إنها ستوقف جميع معاملاتها في روسيا على خلفية غزوها أوكرانيا، بما يشمل ترخيص المحتوى والمنتجات، ولكن بعض القنوات ستستغرق وقتا قبل إيقاف البث نظرا لبعض الشروط الدقيقة في العقود.

ومُنحت قناة ديزني الموافقة على البث في روسيا لأول مرة عام 2010، وأذاعت برامج ديزني ورسومها المتحركة وأفلامها.

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