قنبلة كروية.. مخاوف من استبعاد تشيلسي من الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية، عن وجود احتمالية لاستعباد تشيلسي من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المقبل، في حال لم يباع النادي نهاية الموسم الجاري.

كما أشارت صحيفة ”التايمز“، إلى أن يوم 8 يونيو المقبل هو يوم اجتماع إدارة البريمرليغ لـوضع هيكلة موسم 2022/23.

وأضافت: ”إذا جاء يوم 8 يونيو ولم تكتمل عملية بيع تشيلسي ولم يحصل النادي على الترخيص من قبل الحكومة البريطانية فلن يتواجد النادي في البريمرليغ خلال الموسم المقبل“.

وشدد الصحيفة أن ”هناك عائقا كبيرا أمام عملية بيع تشيلسي؛ بسبب مخاوف بشأن محاولة الروسي رومان أبراموفيتش بالتراجع عن وعده بالتنازل عن الديون التي يطالب النادي بها (1.6 مليار جنيه إسترليني)“.

وأردفت الصحيفة: ”من المفهوم بأن تشيلسي أخبر الحكومة والمزايدين في الأسبوع الماضي بأنهم يريدون إعادة هيكلة عملية البيع، حيث ستشمل سداد الديون من الشركة الأم لتشلسي (Fordstam) إلى شركة Camberely International Investment في نيو جيرسي، والتي يظهر بأنها مرتبطة برومان أبراموفيتش“.

واستطردت: ”الأشخاص المطّلعين داخل الحكومة قلقين بشكل متزايد بشأن ما إذا كانت عملية البيع ستتم في الوقت المناسب لحماية مستقبل تشيلسي وقدرته على المنافسة في الموسم المقبل أم لا“.

وقرر أبراموفيتش عرض النادي للبيع، ولكن لم تتم العملية بشكل رسمي حتى الآن، حيث ما زال هناك مناقشات حول العروض المُقدمة.

وكانت صحيفة ”تليغراف“ الإنجليزية ذكرت أن تشيلسي سيتعين عليه الانتهاء من عملية بيع أسهم النادي في موعد أقصاه 31 مايو الجاري، وإلا لن يكون قادرا على المنافسة في البطولات المحلية والأوروبية.

ويصادف 31 مايو انتهاء الترخيص الحكومي الممنوح للنادي لإدارة عملية البيع بالتنسيق مع العقوبات المفروضة على المالك الحالي رومان أبراموفيتش، وبعد ذلك هناك احتمال حقيقي بأن تشيلسي لن يُسمح له بالعمل بعد الآن.

ويتولى البنك التجاري، رين، عملية بيع نادي تشيلسي، فهناك عرض الشراكة المتمثل في توم بويلي هو الأقرب لإتمام العملية، على الرغم من محاولة السير جيم راتكليف، أغنى رجل في بريطانيا، لإطلاق عرض منافس لاحق مع حزمة مالية تبلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني لأبراموفيتش، و1.75 مليار جنيه إسترليني أخرى كاستثمار مستقبلي.