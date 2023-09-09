السبت 24 صفر 1445 ﻫ - 9 سبتمبر 2023 |
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قُبّة ذهبية غامضة في قاع المحيط تثير حيرة العلماء

منذ 9 دقائق
العثور على قبة ذهبية في قاع المحيط

العثور على قبة ذهبية في قاع المحيط

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أثار اكتشاف في قاع المحيط حيرة العلماء، حيث عثر روبوت يسيّر مِن بُعد ومزود بكاميرا وسط مجموعة صخور على عمق نحو 3300 متر، على هذا الجسم المستدير ذي التوهج الذهبي والبالغ قطره قرابة 10 سنتيمترات.

وأفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي التي تتولى إجراء هذه الأبحاث في مذكرة، بأن العلماء “احتاروا في شأن تحديد ماهية هذا الجسم فيما كانت الكاميرات تكبّر صورته، وراوحت ترجيحاتهم الأولى بين احتمال كونه عبارة عن خطافات لإسفنجة نافقة، أو قطعة مرجان”.

ورفع فريق العلماء الجسم البحري المجهول النوع إلى السفينة على السطح. وتُظهر صورة في الهواء الطلق شيئاً مقبباً مترهلًا قليلاً ولامعاً، يمكن حمله باليد.

ونقل بيان للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي عن منسق البعثة سام كانديو قوله: “لا نزال غير قادرين على التعرف عليه، وكل ما نعرفه هو أن له أصلًا بيولوجياً”.

وأضاف: “قد لا تتسنى لها معرفة المزيد عنه قبل إجراء تحاليل له في ظروف مخبرية”.

ورأى أن هذا الاكتشاف في قاع المحيط الهادئ يذكّر بأن المعرفة عن كوكب الأرض والمحيطات لا تزال محدودة.

وشدّد على أن الاستكشاف تحت الماء قد يتيح اكتشاف أنواع جديدة ربما تصلح أحياناً للتوصل إلى علاجات طبية جديدة مثلاً.

وافادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأن هدف هذه بعثتها قبالة الساحل الجنوبي لألاسكا يتمثل في “وضع خرائط” لهذه “المناطق غير المستكشفة”، وفي “استكشافها وتوصيفها”.

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