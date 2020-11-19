كأجمل صوت..اللبناني عبدو ياغي يفوز بلقب “ذا فويس سينيور”

تمكن المتسابق اللبناني عبدو ياغي من الفوز بلقب برنامج المواهب الغنائية “ذا فويس سينيور”، في أول مواسمه.، الذي يعرض على شاشة “إم.بي.سي” .

واستطاع عبدو ياغي، من فريق الفنان اللبناني ملحم زين، أن يحصد أصوات لجنة تحكيم البرنامج، متفوقا على منافسيه، لاسيما أنه تألق في أغنية ”لو كان لي قلبان“، في الحلقة الختامية، بحسب قول لجنة التحكيم.

وهنأ الفنان اللبناني ملحم زين، متسابق فريقه على فوزه باللقب، حيث دون تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“ قال فيها: ”عبدو_ياغي استاذ وصوت رائع.. شهادتي مجروحة فيه، الف مبروك.. كل اللي سمعونا أصواتهم بالبرنامج مواهب رائعة وكلهم أحلى صوت بالنسبة لي“.

بينما نشر حساب ”إم بي سي ذا فويس“، تهنئة للفائز عبدو ياغي، وذلك في تغريدة عبر موقع ”تويتر“ جاء فيها: ”مبروك عبدو ياغي الفائز بلقب أحلى صوت في الموسم الأول من #MBCTheVoiceSenior“.

ومن المعروف أن برنامج ”ذا فويس سينيور“ تم تخصيصه للمتسابقين فوق الـ60 عاما، وتتكون لجنة تحكيمه من المصري هاني شاكر واللبنانية نجوى كرم والمغربية سميرة سعيد واللبناني ملحم زين.

ويتميز عبدو ياغي بأداء القدود الحلبية، وله مجموعة من الأغنيات التي حققت انتشارا واسعا مثل ”ماريا“، ”ليلى يا ليلى يا بنت الناس“، ”علي كاسك“، وكانت انطلاقته في برنامج ”استوديو الفن“ في الفترة ما بين عامي 1972 و 1973، وهي الدورة التي تخرج منها كل من وليد توفيق وماجدة الرومي.

وشارك عبدو ياغي في سلسلة أعمال مسرحية، وكان عنصرا مهما في مسرح روميو لحود ورفيق حبيقة، وغيرهما من كبار المسرحيين في لبنان كمطرب وممثل.