كأس ألمانيا.. رباعية نظيفة لأينتراخت في مرمى مضيفه مغدبورغ

سحق أينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم مضيفه مغدبورغ المنافس في دوري الدرجة الثانية 4-صفر بفضل ثنائية للاعب الوسط دايتشي كامادا ليبلغ الدور الثاني لكأس ألمانيا الاثنين.

ولعب الفريق الزائر بطريقته المعتادة عبر التمرير السريع الذي حقق له النجاح الأوروبي الموسم الماضي، وبدا أينتراخت قويا قبل المباراة الافتتاحية للدوري المحلي يوم الجمعة المقبل ضد البطل بايرن ميونيخ.

واحتاج الضيوف إلى أربع دقائق فقط لافتتاح التسجيل إثر هجمة مرتدة أنهاها الدولي الياباني كامادا في المرمى.

وأتيحت فرصة ذهبية لمغدبورغ للتعادل بعد دقيقتين فقط لكن كيفن تراب حارس أينتراخت تصدى لركلة جزاء نفذها أندرياس مولر وارتدت متابعة ليون بيل من العارضة.

وكانت لأينتراخت، الذي لعب له ماريو جوتزه الفائز بكأس العالم 2014 لأول مرة وقدم أداء جيدا، اليد العليا وبعد هجمة مرتدة أخرى وصلت الكرة إلى يسبر ليندستروم غير المراقب ليتابع تسديدة ارتدت من الدفاع ويضع الكرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وجعل كامادا النتيجة 3-صفر قبل مرور ساعة من البداية حيث أطلق تسديدة من زاوية صعبة ليحسم الفوز.

وأضاف البديل لوكاس ألاريو الهدف الرابع من آخر تسديدة في المباراة.

وحقق فيردر بريمن الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى فوزا صعبا 2-1 على إنيرجي كوتبوس المنافس في الدرجة الرابعة بينما احتاج يونيون برلين لوقت إضافي للفوز على كيمنتس بالنتيجة ذاتها.