كأس العالم.. آلية تحديد المتأهل في حال التساوي بالنقاط بين منتخبين

مسألة التساوي بالنقاط هي الشغل الشاغل في دور المجموعات لمونديال قطر، فكيف إذن سيتم تحديد المتأهل إلى الدور ثمن النهائي في حال تساوى منتخبان أو أكثر في نفس المجموعة بعدد النقاط.

سيتم اعتماد أربع آليات بالتسلسل لتحديد المتأهل في حال التساوي بعدد النقاط في دور المجموعات، وهي:

1- حسب الترتيب، يجب أن ننظر إلى: فارق الأهداف المسجلة والمتلقاة لكل منتخب، ثم بعدها أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف.

2- في حال استمرار التعادل بين منتخبين أو أكثر، يكون الترتيب على النحو التالي: النقاط التي حصل عليها المنتخب في المباريات بين المنتخبات المعنية.

فارق الأهداف الناتجة عن مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية. أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية

3- اللعب النظيف

إذا استمر التعادل، يتم اللجوء لقاعدة اللعب النظيف التي تحدد على أساس البطاقات الملونة.

ويتم احتساب نقاط اللعب النظيف كالتالي: بطاقة صفراء 1–، بطاقة حمراء غير مباشرة 3–، بطاقة حمراء مباشرة 4–، بطاقة صفراء ثم طرد مباشر 5–.

4- أما في حال لم ينفع كل ذلك في كسر التعادل، فيعتمد سحب القرعة.