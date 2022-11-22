كأس العالم.. تعادل سلبي بين المكسيك وبولندا

حسم التعادل السلبي مباراة المنتخب المكسيكي مع نظيره البولندي، التي جمعتهما باستاد 974، مساء، الثلاثاء، بمنافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وأضاع روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء لبولندا في الدقيقة 57، ليضيع فوزا مهما لمنتخب بلاده، وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وأهدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء وفرصته في تسجيل هدف في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في التعادل السلبي مع المكسيك اليوم الثلاثاء لتتصدر السعودية المجموعة الثالثة بعد فوزها المفاجئ 2-1 على الأرجنتين.

وقدمت المكسيك مباراة هجومية في ملعب 974 لكن بولندا حصلت على ركلة الجزاء في الدقيقة 56 عندما طرح هيكتور مورينو ليفاندوفسكي أرضا داخل المنطقة ليسدد قائد بولندا الكرة بالقرب من الحارس جييرمو أوتشوا الذي تصدى لها.

ودفع جيراردو مارتينو مدرب المكسيك بمهاجم ولفرهامبتون واندرارز راؤول خيمنيز كبديل، لتتوج عودته من الإصابة، لكنه فشل في تهديد مرمى بولندا وتحقيق هدف مدربه.